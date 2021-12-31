Щороку кілька тисяч жінок у США виношують небажану дитину і потім пропонують її на усиновлення. Цей вибір схвалюють багато противників абортів.

Проте, незважаючи на величезний попит на дітей з боку американців, які прагнуть до усиновлення, можливо, в 40 разів більше жінок обирають аборт.

Уряд США відстежує, скільки дітей усиновлено з прийомних сімей та з інших країн, але офіційних вичерпних даних про приватні усиновлення немовлят немає.

За даними Національної ради з усиновлення, в 2014 році по всій країні зареєстровано близько 18 тис. приватних усиновлень. За даними Інституту Гутмахера, відомого джерела статистичних даних про аборти, того ж року в США було вироблено майже 100 тис. абортів.

Існує величезний розрив між кількістю немовлят у США, доступних для усиновлення, і сотнями тисяч американців – самотніх дорослих і сімейних пар – які хочуть усиновити дитину.

Деякі жінки, які зробили аборт у зв’язку з незапланованою вагітністю, кажуть, що це рішення було важким, але вони вдячні за те, що у них був вибір.

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Серед них – член Палати представників США Барбара Лі, демократ з Каліфорнії, яка каже, що в Мексиці вона зробила аборт після підліткової вагітності.

– Боротьба за право на аборт – це право кожної людини приймати рішення щодо свого особистого здоров’я, – сказала вона.

Багато захисників прав на аборт насторожено ставляться до деяких аспектів приватного усиновлення, вважаючи його частиною порядку денного активістів, які виступають проти абортів.

Вони стверджують, що роль центрів кризової вагітності полягає в тому, щоб обдурити людей, змусити їх відмовитися від правильного для себе рішення, щоб вони обрали вагітність, а потім віддали дитину на усиновлення.

Однак колишній головний радник мережі центрів з вагітності та пологів Жанна Максон категорично заперечує наявність системного примусу. За її словами, більшість жінок, які відвідують центри, а потім виношують малюка, вважають за краще самим виховувати дитину.

А яка ваша думка з приводу усиновлення як альтернативи абортів?