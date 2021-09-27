У Китаї ухвалили рішення скоротити кількість абортів за немедичними показаннями. Про це заявив Кабінет міністрів країни.

Вони вважають, що такі заходи спрямовані на поліпшення доступу жінок до медичних послуг під час вагітності й створені заради здоров’я жінок.

У країні мають намір посилити статеве виховання, а також надавати послуги з сімейного планування тим родинам, в яких вже були випадки абортів.

– Базова національна політика гендерної рівності та принцип пріоритетної уваги до дітей повинні бути реалізовані, – сказав заступник директора Національного робочого комітету Державної ради у справах жінок і дітей Хуан Сяовей.

У 2018 році органи охорони здоров’я попередили, що використання абортів для припинення небажаної вагітності шкідливі для жіночого організму і можуть призвести до безпліддя.

Китай вже вжив суворих заходів, спрямованих на запобігання абортам за ознакою статі, які піддавалися критиці за те, що вони сприяють гендерній нерівності.

Після багатьох років спроб обмежити зростання населення Пекін проводить політику, спрямовану на заохочення великих сімей. У червні всім парам дозволили мати трьох дітей замість двох. Водночас також впроваджується політика, спрямована на зниження фінансового тягаря, пов’язаного з вихованням дітей.

Згідно з даними Національної комісії охорони здоров’я, в період з 2014 до 2018 року в середньому відбувалося 9,7 млн абортів на рік, що приблизно на 51% більше, ніж у середньому за 2009-2013 роки.