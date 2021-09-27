В Китае приняли решение сократить количество абортов по немедицинским показаниям. Об этом заявил Кабинет министров страны.

Они считают, что такие меры направлены на улучшение доступа женщин к медицинским услугам во время беременности и созданы ради здоровья женщин.

В стране намерены усилить половое воспитание, а также оказывать услуги по семейному планированию тем семьям, в которых уже были случаи абортов.

— Базовая национальная политика гендерного равенства и принцип приоритетного внимания к детям должны быть реализованы, — сказал заместитель директора Национального рабочего комитета Государственного совета по делам женщин и детей Хуан Сяовей.

В 2018 году органы здравоохранения предупредили, что использование абортов для прекращения нежелательной беременности вредны для женского организма и могут привести к бесплодию.

Китай уже принял строгие меры, направленные на предотвращение абортов по признаку пола, которые подвергались критике за то, что они способствуют гендерному неравенству.

После многих лет попыток ограничить рост населения Пекин проводит политику, направленную на поощрение больших семей. В июне всем парам разрешили иметь троих детей вместо двух. В то же время также внедряется политика, направленная на снижение финансового бремени, связанного с воспитанием детей.

Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения, в период с 2014 до 2018 года в среднем совершалось 9,7 млн абортов в год, что примерно на 51% больше, чем в среднем за 2009-2013 годы.