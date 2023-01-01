Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали синтетические адгезивные молекулы, действующие как “клеточный клей”.

Клетки со встроенными молекулами “клея” связываются между собой. Таким образом можно восстанавливать ткани и органы. Открытие является шагом к созданию регенеративной медицины.

Адгезивные молекулы находятся в нашем теле повсюду. Они скрепляют десятки триллионов клеток, создают нейронные сети и направляют иммунные клетки в свои мишени.

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В новом исследовании ученые создали клетки, содержащие тонко настроенные молекулы адгезии, связывающиеся с определенными клетками-партнерами, образуя сложные многоклеточные ансамбли.

– Мы смогли так спроектировать клетки, чтобы можно было контролировать, с какими клетками они взаимодействуют, а также контролировать силу этого взаимодействия, – сообщил автор работы Венделл Лим.

Ткани и органы начинают формироваться внутриутробно и продолжают развиваться в детстве. Но у взрослых молекулы, связывающие клетки органов, исчезают, и некоторые ткани, например нервные, уже не могут восстанавливаться после травм или болезней.

Соавтор работы Адам Стивенс сказал, что ученые разрабатывают способы управления этой организацией клеток.

Другая цель исследования – моделирование больных тканей, чтобы изучать их.

Синтетические молекулы адгезии могут дать более глубокое понимание того, как начался путь от одноклеточных к многоклеточным организмам.

– Теперь мы гораздо лучше понимаем, как эволюция начала строить тела, – сказал Стивенс.

Работа ученых раскрывает гибкий код молекулярной адгезии, определяющий, какие клетки будут взаимодействовать и каким образом. Ученые могут использовать этот код для управления сбором клеток в ткани и органы.

Источник :Nature