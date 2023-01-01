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Науковці створили молекули, що “склеюють” клітини тканин різних органів

1 Січня 2023, 11:53
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Науковці створили молекули, що “склеюють” клітини тканин різних органів
Джерело: Depositphotos

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско розробили синтетичні адгезивні молекули, які діють як “клітинний клей”.

Клітини з вбудованими молекулами “клею” зв’язуються між собою. Таким чином можна відновлювати тканини ї органи. Відкриття є кроком до створення регенеративної медицини.

Адгезивні молекули присутні в нашому тілі всюди. Вони скріплюють десятки трильйонів клітин, створюють нейронні мережі і направляють імунні клітини до своїх мішеней.

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У новому дослідженні вчені створили клітини, що містять тонко налаштовані молекули адгезії, які зв’язуються з певними клітинами-партнерами, утворюючи складні багатоклітинні ансамблі.

– Ми змогли так спроектувати клітини, щоб можна було контролювати, з якими клітинами вони взаємодіють, а також контролювати силу цієї взаємодії,, повідомив автор роботи Венделл Лім.

Тканини і органи починають формуватися внутрішньоутробно і продовжують розвиватися в дитинстві. Але у дорослих молекули, що зв’язують клітини органів, зникають, і деякі тканини, наприклад, нервові, вже не можуть відновлюватися після травм або хвороб.

Співавтор роботи Адам Стівенс сказав, що вчені розробляють способи управління цією організацією клітин.

Інша мета дослідження – моделювання хворих тканин, щоб вивчати їх.

Синтетичні молекули адгезії можуть дати більш глибоке розуміння того, як почався шлях від одноклітинних до багатоклітинних організмів.

– Тепер ми набагато краще розуміємо, як еволюція почала будувати тіла, — сказав Стівенс.

Робота вчених розкриває гнучкий код молекулярної адгезії, який визначає, які клітини будуть взаємодіяти і яким чином. Науковці можуть використовувати цей код для керування збиранням клітин у тканини та органи.

Джерело: Nature

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