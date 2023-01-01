Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско розробили синтетичні адгезивні молекули, які діють як “клітинний клей”.
Клітини з вбудованими молекулами “клею” зв’язуються між собою. Таким чином можна відновлювати тканини ї органи. Відкриття є кроком до створення регенеративної медицини.
Адгезивні молекули присутні в нашому тілі всюди. Вони скріплюють десятки трильйонів клітин, створюють нейронні мережі і направляють імунні клітини до своїх мішеней.
У новому дослідженні вчені створили клітини, що містять тонко налаштовані молекули адгезії, які зв’язуються з певними клітинами-партнерами, утворюючи складні багатоклітинні ансамблі.
– Ми змогли так спроектувати клітини, щоб можна було контролювати, з якими клітинами вони взаємодіють, а також контролювати силу цієї взаємодії,, повідомив автор роботи Венделл Лім.
Тканини і органи починають формуватися внутрішньоутробно і продовжують розвиватися в дитинстві. Але у дорослих молекули, що зв’язують клітини органів, зникають, і деякі тканини, наприклад, нервові, вже не можуть відновлюватися після травм або хвороб.
Співавтор роботи Адам Стівенс сказав, що вчені розробляють способи управління цією організацією клітин.
Інша мета дослідження – моделювання хворих тканин, щоб вивчати їх.
Синтетичні молекули адгезії можуть дати більш глибоке розуміння того, як почався шлях від одноклітинних до багатоклітинних організмів.
– Тепер ми набагато краще розуміємо, як еволюція почала будувати тіла, — сказав Стівенс.
Робота вчених розкриває гнучкий код молекулярної адгезії, який визначає, які клітини будуть взаємодіяти і яким чином. Науковці можуть використовувати цей код для керування збиранням клітин у тканини та органи.
Джерело: Nature