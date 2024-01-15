Ученые Швеции и Китая в ходе двух исследований выяснили, что женщины, которые испытывают депрессию во время беременности или через год после родов, имеют больший риск самоубийства и попыток суицида, причем эти риски сохраняются в течение многих лет.

Что показывают исследования

Сообщается, что одна исследовательская группа проанализировала записи почти миллиона женщин в национальных медицинских регистрах Швеции с 2001 по 2017 годы.

Ученые сравнили 86 551 женщину, страдавшую перинатальной депрессией, с 865 510 женщинами, у которых ее не было. Группы были сопоставимы по возрасту и году рождения.

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Команда обнаружила, что депрессия, которая начинается во время беременности или вскоре после нее, может иметь тревожные последствия на протяжении 18 лет.

Когда риски особенно высоки

Исследование китайских ученых из Пекинского университета показало, что у женщин с перинатальной депрессией в три раза выше риск суицидального поведения, определяемого как попытка или завершенное самоубийство.

По словам ученых, риски были наибольшими в течение года после постановки диагноза, но, хотя со временем они снизились, годы спустя риски все еще были в два раза выше по сравнению с женщинами без этого расстройства.

Статистика самоубийств

Другое исследование, опубликованное в BMJ, показало, что женщины с перинатальной депрессией более чем в шесть раз рискуют умереть от самоубийства, чем женщины без этого диагноза.

Ученые отмечают, что число самоубийств было небольшим, но на их долю приходится большая доля смертей женщин с диагнозом перинатальная депрессия: 149 из 522 смертей в этой группе или 28,5%. Среди женщин без перинатальной депрессии произошло 117 самоубийств из 1 568 смертей или 7,5%.

Сестры по крови

Исследователи также сравнили более 20 000 женщин с перинатальной депрессией с их биологическими сестрами, которые родили ребенка в тот же период и не страдали этим расстройством.

Выяснилось, что риск суицидального поведения у женщин с перинатальной депрессией был почти в три раза выше, чем у их сестер без диагноза, то есть почти так же высок, как и разница между женщинами с этим заболеванием и женщинами без него, с которыми они не были родственницами.

Это говорит о том, что депрессия играет большую роль в этих результатах, чем генетика или среда, в которой женщины воспитывались с детства, пишут исследователи.