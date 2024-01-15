Вчені Швеції та Китаю під час двох досліджень з’ясували, що жінки, які відчувають депресію під час вагітності або за рік після пологів, мають більший ризик самогубства і спроб суїциду, причому ці ризики зберігаються протягом багатьох років.

Що показують дослідження

Повідомляється, що одна дослідницька група проаналізувала записи майже мільйона жінок у національних медичних регістрах Швеції з 2001 до 2017 року.

Вчені порівняли 86 551 жінку, яка страждала на перинатальну депресію, з 865 510 жінками, у яких її не було. Групи були порівнянними за віком і роком народження.

Зараз дивляться

Команда виявила, що депресія, яка починається під час вагітності або незабаром після неї, може мати тривожні наслідки протягом 18 років.

Коли ризики особливо високі

Дослідження китайських учених з Пекінського університету показало, що у жінок з перинатальною депресією втричі вищий ризик суїцидальної поведінки, що визначається як спроба або завершене самогубство.

За словами вчених, ризики були найбільшими протягом року після встановлення діагнозу, але, хоча згодом вони знизилися, через роки ризики все ще були вдвічі вищими порівняно з жінками без цього розладу.

Статистика самогубств

Інше дослідження, опубліковане в BMJ, показало, що жінки з перинатальною депресією більше ніж у шість разів ризикують померти від самогубства, ніж жінки без цього діагнозу.

Вчені зазначають, що кількість самогубств була невеликою, але на їхню частку припадає більша частка смертей жінок із діагнозом перинатальна депресія: 149 із 522 смертей у цій групі або 28,5%. Серед жінок без перинатальної депресії сталося 117 самогубств з 1 568 смертей або 7,5%.

Сестри по крові

Дослідники також порівняли понад 20 000 жінок із перинатальною депресією з їхніми біологічними сестрами, які народили дитину в той самий період і не страждали на цей розлад.

З’ясувалося, що ризик суїцидальної поведінки у жінок з перинатальною депресією був майже втричі вищим, ніж у їхніх сестер без діагнозу, тобто майже такий самий високий, як і різниця між жінками з цим захворюванням і жінками без нього, з якими вони не були родичками.

Це свідчить про те, що депресія відіграє більшу роль у цих результатах, ніж генетика або середовище, у якому жінки виховувалися з дитинства, пишуть дослідники.