Вчені Каролінського університету (Швеція) разом з британськими та американськими колегами виявили зв’язок між прийомом серцевих препаратів бета-блокаторів і зниженням ризику вчинення насильницького злочину.

До такого висновку вчених наштовхнув аналіз медичних і судових історій майже 1,5 млн шведів.

З’ясувалося, що прийом бета-блокаторів супроводжується приблизно на 8% меншим ризиком госпіталізації з психіатричним розладом і приблизно на 13% меншим ризиком вчинити злочин з насильством.

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Водночас у цих людей орієнтовно на 8% збільшується ризик суїцидальної поведінки в порівнянні з періодами, коли вони не приймали бета-блокатори.

Бета-блокатори – це клас лікарських препаратів, які використовуються переважно для лікування патологій серцево-судинної системи, наприклад аритмій або підвищеного тиску.

Ці препарати діють через блокування нейромедіаторів норадреналіну та адреналіну, і іноді їх призначають для контролю тривоги, депресії або агресії, хоча немає достатньо наукових даних про доцільність такого лікування.

Також прийом бета-блокаторів пов’язували зі збільшенням суїцидальних думок. Що і було підтверджено під дослідження.

Якщо в подальших дослідженнях з вивчення впливу препаратів на поведінку людини підтвердиться здатність бета-блокаторів зменшувати агресію, то ці добре вивчені ліки можна буде пристосувати до лікування психіатричних розладів.

Джерело: nauka.ua