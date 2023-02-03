Ученые Каролинского университета (Швеция) вместе с британскими и американскими коллегами обнаружили связь между приемом сердечных препаратов бета-блокаторов и снижением риска совершения насильственного преступления.

К такому выводу ученых натолкнул анализ медицинских и судебных историй почти 1,5 млн шведов.

Выяснилось, что прием бета-блокаторов сопровождается примерно на 8% меньшим риском госпитализации с психиатрическим расстройством и примерно на 13% меньшим риском совершить преступление с насилием.

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В то же время у этих людей ориентировочно на 8% увеличивается риск суицидального поведения по сравнению с периодами, когда они не принимали бета-блокаторы.

Бета-блокаторы – это класс лекарственных препаратов, которые используются преимущественно для лечения патологий сердечно-сосудистой системы, например аритмий или повышенного давления.

Эти препараты действуют через блокирование нейротрансмиттеров норадреналина и адреналина, и иногда их назначают для контроля тревоги, депрессии или агрессии, хотя нет достаточно научных данных о целесообразности такого лечения.

Также прием бета-блокаторов связывали с увеличением суицидальных мыслей. Что и было подтверждено в ходе исследования.

Если в последующих исследованиях по изучению влияния препаратов на поведение человека подтвердится способность бета-блокаторов уменьшать агрессию, то эти хорошо изученные лекарства можно будет приспособить к лечению психиатрических расстройств.

Источник: nauka.ua