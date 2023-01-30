Ученые Университетского колледжа Лондона создали недорогую, меньше $1, сенсорную перчатку, которая может помочь предотвратить опасные роды, определяя положение плода.

Сообщается, что устройство, приложенное к головке плода, способно определить факторы, которые могут осложнять роды и вести к плохим исходам.

— Эта технология может предоставлять данные в режиме реального времени во время вагинальных исследований, потенциально улучшая исходы родов в регионах с низким уровнем ресурсов, — говорят ученые.

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Отмечается, что затрудненные роды иногда возникают по причине положения или размера плода, блокируя его прохождение через родовые пути.

По словам ученых, врачи могут исправить эту ситуацию с помощью различных методик, но сначала им необходимо выявить проблему и желательно как можно раньше.

Сообщается, что исследователи начали с простой хирургической перчатки в качестве основы для этой технологии. Затем они напечатали гибкие датчики давления и силы на кончиках пальцев перчатки. Эти датчики могут генерировать электрический ток при прикосновении к объектам или трении о них.

Ученым удалось добиться, чтобы датчики были достаточно тонкими и не мешали осязанию врача. На такую умную перчатку можно надеть еще одну, чтобы сохранить стерильность во влагалище.

Отмечается, что исследователи также разработали приложение для смартфонов, которое позволяет клиницистам просматривать данные датчиков в режиме реального времени.

Производство каждой сенсорной перчатки стоит менее $1.