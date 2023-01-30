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Допомагає запобігти небезпечним пологам: вчені створили розумну рукавичку

30 Січня 2023, 13:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
роды пологи
Джерело: Depositphotos

Вчені Університетського коледжу Лондона створили недорогу, менше $1, сенсорну рукавичку, яка може допомогти запобігти небезпечним пологам, визначаючи положення плода.

Повідомляється, що пристрій, прикладений до голівки плода, здатен визначити фактори, які можуть ускладнювати пологи і вести до поганих наслідків.

– Ця технологія може надавати дані в режимі реального часу під час вагінальних досліджень, потенційно покращуючи результати пологів в регіонах з низьким рівнем ресурсів, – кажуть вчені.

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Зазначається, що утруднені пологи іноді виникають через положення або розміру плода, блокуючи його проходження через родові шляхи.

За словами вчених, лікарі можуть виправити цю ситуацію за допомогою різних методик, але спочатку їм необхідно виявити проблему і бажано якомога раніше.

Як повідомляється, дослідники почали з простої хірургічної рукавички як основи цієї технології. Потім вони надрукували гнучкі датчики тиску та сили на кінчиках пальців рукавички. Ці датчики можуть генерувати електричний струм при дотику до предметів або при терті об них.

Вченим вдалося домогтися, щоб датчики були досить тонкими і не заважали дотику лікаря. На таку розумну рукавичку можна надіти ще одну, щоб зберегти стерильність у піхві.

Зазначається, що дослідники також розробили додаток для смартфонів, який дозволяє клініцистам переглядати дані датчиків в режимі реального часу.

Виробництво кожної сенсорної рукавички коштує менше $1.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження Пологи
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