Вчені Медичного коледжу Джорджії в Університеті Августи в Сша під час дослідження з’ясували, що схильність жінок відкладати більше жиру в таких місцях, як стегна і сідниці, захищає від запалення головного мозку, яке може привести до таких проблем, як недоумство і інсульт, принаймні до менопаузи.

Як повідомляється, щоб дізнатися більше про те, як мозок запалюється, вчені вивчали збільшення кількості та локалізації жирової тканини, а також рівні статевих гормонів та запалення мозку у самців та самок мишей у різні проміжки часу, коли вони товстіли на їжі з високим вмістом жиру.

Потім дослідники порівняли вплив дієти з високим вмістом жиру, яка, як відомо, посилює запалення по всьому тілу, у мишей обох статей після операції з видалення підшкірного жиру, подібної до ліпосакції.

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З’ясувалося, що втрата підшкірного жиру посилила запалення головного мозку у самок, не змінивши при цьому рівень естрогену та інших статевих гормонів.

– Коли ми виключили підшкірний жир з рівняння, мозок раптово почав демонструвати запалення, – відзначають вчені.

І відзначають, що не заперечують при цьому твердження колег, які вважають, що причина того, що у жінок більше запасів підшкірного жиру, полягає в забезпеченні достатніх запасів енергії для дітонародження.