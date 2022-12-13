Ученые Медицинского колледжа Джорджии в Университете Огасты в США в ходе исследования выяснили, что склонность женщин откладывать больше жира в таких местах, как бедра и ягодицы, защищает от воспаления головного мозга, которое может привести к таким проблемам, как слабоумие и инсульт, по крайней мере до менопаузы.

Сообщается, что, чтобы узнать больше о том, как мозг воспаляется, ученые изучили увеличение количества и локализации жировой ткани, а также уровни половых гормонов и воспаление мозга у самцов и самок мышей в разные промежутки времени по мере того, как они толстели на пище с высоким содержанием жира.

Затем исследователи сравнили влияние диеты с высоким содержанием жиров, которая, как известно, усиливает воспаление по всему телу, у мышей обоих полов после операции по удалению подкожного жира, аналогичной липосакции.

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Выяснилось, что потеря подкожного жира усилила воспаление головного мозга у самок, не изменив при этом уровень эстрогена и других половых гормонов.

— Когда мы исключили подкожный жир из уравнения, мозг внезапно начал демонстрировать воспаление, — отмечают ученые.

И отмечают, что не оспаривают при этом утверждения коллег, которые считают, что причина того, что у женщин больше запасов подкожного жира, заключается в обеспечении достаточных запасов энергии для деторождения.