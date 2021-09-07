Во Львове врачи выходили тройняшек, которые родились преждевременно. Они находились в реанимации более трех недель.
По словам врача-неонатолога отделения патологии новорожденных и преждевременно рожденных детей Виктора Бобика, две девочки и один мальчик родились на 28 неделе беременности (норма — 40 недель). Они весили 1 080 (девочка), 1 090 (девочка) и 1 200 (мальчик) граммов.
После рождения дети более трех недель были в реанимации. Еще в течение двух недель они были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Младенцы получали специальное питание через вену.
Врач рассказал, что родители тройняшек живут во Львовской области. Это первые дети в их семье.
— Сейчас дети уже дышат самостоятельно, из реанимации их перевели в отделение, где с ними работает группа специалистов, — добавил врач.
Младенцы уже набрали вес: девочки — 1 250 граммов, а мальчик — 1 400 граммов. Рядом с ними родители, также работают неонатологи, реаниматологи, реабилитологи и логопеды.
В течение некоторого времени дети еще будут находиться в больнице, но медики убеждают, что опасность уже позади. Дети должны набрать вес минимум по два килограмма и научиться самостоятельно сосать.
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Недавно в Тернопольской области медики спасли преждевременно родившегося младенца, который весил 540 граммов. Девочка находилась в медучреждении более двух месяцев.
Сейчас ребенка перевели в областную детскую больницу, где он некоторое время будет находиться под наблюдением врачей.
Источник: zaxid.net