Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Не дихали самостійно: у Львові лікарі виходили передчасно народжених трійнят

7 Вересня, 19:24 Ольга Тетеріна
трійня, діти,
Джерело: Depositphotos

У Львові лікарі виходили трійнят, які народилися передчасно. Вони перебували у реанімації понад три тижні.

За словами лікаря-неонатолога відділення патології новонароджених і передчасно народжених дітей Віктора Бобика, двоє дівчаток та один хлопчик народилися на 28 тижні вагітності (норма – 40 тижнів). Вони важили 1 080 (дівчинка), 1 090 (дівчинка) та 1 200 (хлопчик) грамів.

Після народження діти понад три тижні були в реанімації. Ще протягом двох тижнів вони були підключені до апарату штучної вентиляції легень. Немовлята отримували спеціальне харчування через вену.

Лікар розповів, що батьки трійнят мешкають на Львівщині. Це перші діти у їхній родині.

– Зараз діти вже дихають самостійно, з реанімації їх перевели у відділення, де з ними працює група фахівців, – додав лікар.

Немовлята вже набрали вагу: дівчатка – 1 250 грамів, а хлопчик – 1 400 грамів. Поруч з ними батьки, також працюють неонатологи, реаніматологи, реабілітологи та логопеди.

Протягом деякого часу діти ще перебуватимуть у лікарні, але медики переконують, що небезпека вже позаду. Діти повинні набрати вагу щонайменше по два кілограми та навчитися самостійно смоктати.

Читайте також:

Важило 212 грамів: у Сінгапурі після лікування виписали найменше немовля у світі

Нещодавно на Тернопільщині медики врятували передчасно народжене немовля, яке важило 540 грамів. Дівчинка перебувала у медзакладі понад два місяці.

Нині дитину перевели до обласної дитячої лікарні, де вона деякий час перебуватиме під наглядом лікарів.

Джерело: zaxid.net

Теги
Львів , Медики , Немовля , трійня
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка