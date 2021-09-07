У Львові лікарі виходили трійнят, які народилися передчасно. Вони перебували у реанімації понад три тижні.

За словами лікаря-неонатолога відділення патології новонароджених і передчасно народжених дітей Віктора Бобика, двоє дівчаток та один хлопчик народилися на 28 тижні вагітності (норма – 40 тижнів). Вони важили 1 080 (дівчинка), 1 090 (дівчинка) та 1 200 (хлопчик) грамів.

Після народження діти понад три тижні були в реанімації. Ще протягом двох тижнів вони були підключені до апарату штучної вентиляції легень. Немовлята отримували спеціальне харчування через вену.

Лікар розповів, що батьки трійнят мешкають на Львівщині. Це перші діти у їхній родині.

– Зараз діти вже дихають самостійно, з реанімації їх перевели у відділення, де з ними працює група фахівців, – додав лікар.

Немовлята вже набрали вагу: дівчатка – 1 250 грамів, а хлопчик – 1 400 грамів. Поруч з ними батьки, також працюють неонатологи, реаніматологи, реабілітологи та логопеди.

Протягом деякого часу діти ще перебуватимуть у лікарні, але медики переконують, що небезпека вже позаду. Діти повинні набрати вагу щонайменше по два кілограми та навчитися самостійно смоктати.

Нещодавно на Тернопільщині медики врятували передчасно народжене немовля, яке важило 540 грамів. Дівчинка перебувала у медзакладі понад два місяці.

Нині дитину перевели до обласної дитячої лікарні, де вона деякий час перебуватиме під наглядом лікарів.

Джерело: zaxid.net