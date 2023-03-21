Боевой медик Ольга Осадчая чудом выжила в автомобиле, который взорвала вражеская противотанковая ракета. Окровавленная, с многочисленными переломами, она еле спасалась из охваченной пламенем машины.

Полгода пыталась заново научиться элементарному: ходить, говорить. И уже готовилась на людях закрывать изуродованное осколками лицо. Но все сложилось иначе…

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Сейчас Ольга уже может улыбаться. В больничном холле рассказывает журналистам, как прилетела ракета, как горела машина и люди в ней. Как из четверых выжили двое: она и водитель, который ее вытаскивал из пламени.

— С меня слетела каска, сразу обожгло всю правую сторону лица и залило кровью. Я ничего не видела и только ползла на голос водителя. От большой кровопотери начало трясти от холода, — рассказывает медик.

Сознание потеряла уже в скорой. Пришла в себя через несколько дней в Киеве. Двигаться не могла и о своих многочисленных повреждениях узнала не сразу: травмирован позвоночник, ожоги, иссеченные осколками ноги, разрыв барабанной перепонки и разбитые кости.

— Были поломаны все кости справа на лице: орбита, скула, челюсть. Я потеряла правый глаз. И при таких травмах я еще ползла. Мне надо выжить было, понимаете. Ну кому нужен мой ребенок? — рассказывает Ольга.

Но у нее не просто безумно болело все тело. Находясь в больничной палате Ольга мысленно оставалась на войне.

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— В этой палате у меня были выкопаны два окопа. Я не знаю, как это передать. Нормальные люди этого не поймут. Но эти окопы четко были и я туда пряталась. Закрою глаза и снова работает артиллерия. Это следствие черепно-мозговой травмы, контузии, — говорит медик.

4,5 месяца в госпитале для Ольги были мечтой такие простые вещи, как умыться, поесть и даже просто встать с постели. День за днем училась ходить и хотя бы по телефону общаться с семьей: мамой и 12-летним сыном.

— Я им что-то там говорила с зашинованными зубами, рот вообще не открывался. Сына увидела в ноябре. Раньше не хотела, у меня было ужасное лицо, — признается Ольга.

В соцсети у нее много фотографий — с сыном Алексеем, побратимами, в некогда цветущих городах и селах Донетчины. После того обстрела женщина не добавляла новых снимков. Свое лицо в больнице она увидела случайно — в лифте, когда ее везли на перевязки.

— Я лежа посмотрела на себя. Это, конечно, был ужас. Я вообще не знала, как с этим жить дальше. Я даже думала, где в Киеве хиджаб купить, — признается женщина.

Но прятать лицо ей не пришлось благодаря благотворительному проекту, в рамках которого пластические хирурги со всей страны бесплатно помогают пострадавшим от войны.

— У нас остался последний этап — удаление пигмента и пороховых газов. Ольга очень героически все это перенесла. Не каждый в состоянии вынести даже первые этапы, — говорит пластический хирург Артем Корчак.

Теперь Ольга очень хочет, чтобы о проекте узнало как можно больше людей, пострадавших от российских обстрелов.

А пока между процедурами она проходит специальную комиссию, которая должна снова допустить к работе медиком, правда, уже не на передовой, а в тыловом госпитале.