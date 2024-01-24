У жителя Фастовского района Киевской области обнаружили случай ботулизма после потребления рыбных консервов.
Опасный тунец
Пациент приобрел консервированный тунец в собственном соку в одной из торговых сетей Киева. Симптомы отравления появились вскоре после того, как мужчина попробовал рыбную консерву.
После оказания пострадавшему медицинской помощи и анализов оказалось, что причина отравления — возбудитель ботулизма, бактерия, которая производит мощный экзотоксин.
Что такое ботулизм
Ботулизм — это серьезная пищевая токсикоинфекция, которая может поражать центральную нервную систему человека из-за токсинов микроорганизмов клостридии.
Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве начали внеплановые проверки операторов рынка, которые торгуют этой продукцией.
Пока рыбную консерву изъято из продажи до получения результатов лабораторных исследований.