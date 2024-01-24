У жителя Фастівського району Київської області виявили випадок ботулізму після споживання рибних консервів.

Небезпечний тунець

Пацієнт придбав консервований тунець у власному соку в одній з торговельних мереж Києва. Симптоми отруєння з’явилися невдовзі після того, як чоловік скуштував рибну консерву.

Після надання постраждалому медичної допомоги та аналізів виявилося, що причина отруєння —збудник ботулізму, бактерія, яка виробляє потужний екзотоксин.

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Що таке ботулізм

Ботулізм — це серйозна харчова токсикоінфекція, яка може вражати центральну нервову систему людини через токсини мікроорганізмів клостридії.

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Києві розпочали позапланові перевірки операторів ринку, які торгують цією продукцією.

Поки що рибну консерву вилучено з продажу до отримання результатів лабораторних досліджень.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в Києві