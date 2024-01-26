В США спасли младенца, который постоянно плакал по непонятной причине, позже врачи выяснили, что ребенок страдал ботулизмом.

Что беспокоило малыша

Все началось с того, что родители заметили изменения в поведении своего сына. Восьминедельный малыш часто плакал, особенно после прикосновения к правой стороне животика.

Посещение педиатра не выявило проблем, кроме вздутия живота. Однако состояние мальчика стремительно ухудшалось: ребенок неустанно плакал, плохо ел, почти не спал и не испражнялся в течение двух дней.

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В конце концов малыша госпитализировали в педиатрическое отделение интенсивной терапии Массачусетской больницы. Тестирование показало, что большинство анализов в пределах нормы, но врачей беспокоило высокое кровяное давление и учащенное сердцебиение малыша.

Через шесть часов он начал терять способность дышать, поэтому его подключили к кислороду. Но врачи заметили, что ребенка трудно разбудить, мышцы стали вялыми, голова шаталась. Тогда было решено интубировать и начать ИВЛ.

Загадка раскрыта

Методом исключения был диагностирован детский ботулизм. Примерно через шесть дней анализы кала подтвердили наличие C. botulinum токсина типа А. После соответствующего лечения ребенка выписали, и за три месяца мальчик полностью выздоровел.

По информации его мамы, которая давала ребенку мед, в котором, вероятно, и находился ботулотоксин, именно это и вызвало такую реакцию. Хотя в большинстве случаев причина развития детского ботулизма не так очевидна. Влияние меда или кукурузного сиропа зафиксировано лишь в меньшинстве случаев, как отмечают врачи в отчете.

Чаще всего случаи ботулизма связывают с влиянием окружающей среды, особенно в сельской местности, образованием пыли или возмущением почвы поблизости.

Источник: New England Journal of Medicine