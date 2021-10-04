Названы лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2021 году. Ими стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и тактильных рецепторов.

Нобелевская премия — одна из наиболее престижных международных премий, которые присуждаются за выдающиеся научные исследования в области медицины.

Церемонии походят ежегодно 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля, именем которого названа премия. Каждый лауреат получает золотую медаль, диплом и денежную премию.

На передней стороне медалей по физиологии и медицине изображен портрет Альфреда Нобеля, даты его рождения и смерти римскими цифрами – MDCCCXXXIII–MDCCCXCVI.

На реверсе медали — Гений Медицины, который держит открытую книгу на коленях, и собирает, текущую с горы, чтобы утолить жажду больной девочки.

Надпись на медали гласит: Inventas vitam juvat excoluisse per artes. (Изобретение делает жизнь лучше, а искусство — прекраснее).

Под изображением выгравированы имя лауреата и текст REG. UNIVERSITAS MED. CHIR. CAROL. (Нобелевская ассамблея Каролинского Института).

Размер Нобелевской премии не постоянный, он утверждается ежегодно. В нынешнем 2021 году он составляет 10 млн крон ($1,19 млн).

Источник: Нобелевская премия