Названо лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини у 2021 році. Ними стали: американські вчені Девід Джуліус і Ардем Патапутіана за відкриття рецепторів температури і дотику.

Нобелівська премія-одна з найбільш престижних міжнародних премій, які присуджуються за видатні наукові дослідження в галузі медицини.

Церемонії походять щорічно 10 грудня в день смерті Альфреда Нобеля, ім’ям якого названа премія. Кожен лауреат отримує золоту медаль, диплом і грошову премію.

На передній стороні медалей з фізіології і медицини зображений портрет Альфреда Нобеля, дати його народження і смерті римськими цифрами – MDCCCXXXIII–MDCCCXCVI.

На реверсі медалі-геній медицини, який тримає відкриту книгу на колінах, і збирає, що тече з гори, щоб втамувати спрагу хворої дівчинки.

Напис на медалі говорить: Inventas vitam juvat excoluisse per artes. (Винахід робить життя кращим, а мистецтво – прекраснішим).

Під зображенням вигравірувані ім’я лауреата і текст REG. UNIVERSITAS MED. CHIR. CAROL. (Нобелівська Асамблея Каролінського інституту).

Розмір Нобелівської премії не постійний, він затверджується щорічно. У нинішньому 2021 році він становить 10 млн крон ($1,19 млн).

Джерело: Нобелівська премія