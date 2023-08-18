55-летнему Леониду из Ивано-Франковской области команда американских, канадских и украинских пластических хирургов вернула лицо, которое после ранения было неузнаваемым.

Реконструктивные операции чрезвычайно сложные. Они требуют от хирургов высокого профессионализма и определенного опыта.

Такие оперативные вмешательства не похожи на классические пластические операции, когда возвращают лицу красоту. Здесь надо вернуть бойцу возможность дышать, есть, видеть, улыбаться. В конце концов, поверить в себя, чтобы жить дальше.

Леонид — один из 60 украинских бойцов, прооперированных международной командой хирургов.

Все пациенты имели сложные минно-взрывные ранения, у всех похожие драматические истории, которые могли стать трагическими, если бы не своевременная помощь.

Леонид уже 25 февраля 2022 года добровольцем пошел в военкомат. Участвовал в боях за Зайцево, Соледар, Бахмут.

Во время одного из минометных обстрелов осколками ему посекло лицо, оторвало большую часть носа, повредило глаз и обе руки.

Побратимы вытащили его из-под огня. Дальше — лечение в Краматорске, Днепре, Киеве. Состояние раненого стабилизировали, вытащили осколки, убрали воспаление, но восстановить анатомию носа не решились.

За сложную реконструкцию взялись хирурги в рамках международной миссии Face the Future.

— Нам удалось сформировать Леониду нос из части тканей лба, — рассказывает Наталья Комашко, отоларинголог Ивано-Франковской областной клинической больницы, координатор международной миссии.

Затем была косметическая реконструкция, чтобы придать носу правильную форму. Воину восстановили не только эстетическую, но и физиологическую функции носа. Теперь он может дышать.

Пациент уже вернулся к своей семье на Ивано-Франковщину.

Американские и канадские пластические хирурги вместе с украинскими врачами осенью будут проводить бесплатные операции военным и гражданским, пострадавшим в результате войны.

Реконструктивные операции на лице и шее, которые возвращают пациентам возможность нормально дышать и есть, будут проводить на базе Ивано-Франковской областной больницы в рамках международной медицинской миссии Face the future.

Если вы, или кто-то, кого вы знаете, нуждается в реконструктивной операции и хочет стать участником проекта — заполните анкету по ссылке: https://bit.ly/3rH3kXy

Гуманитарная программа создана в сотрудничестве организаций Razom for Ukraine, Still Strong, Face the Future foundation в партнерстве с БФ Пациенты Украины и Украинской ассоциацией эндоскопической хирургии головы и шеи, при поддержке компании Метинвест.

Источник: БФ Пацієнти України

Фото: Евгений Малолетка