55-річному Леоніду з Івано-Франківщини команда американських, канадських та українських пластичних хірургів повернула обличчя, яке після поранення було невпізнаним.

Реконструктивні операції надзвичайно складні. Вони вимагають від хірургів високого професіоналізму і певного досвіду.

Такі оперативні втручання не схожі на класичні пластичні операції, коли повертають обличчю красу. Тут треба повернути бійцю можливість дихати, їсти, бачити, посміхатися. Зрештою, повірити в себе, щоб жити далі.

Леонід – один із 60 українських бійців, прооперованих цією надзвичайною міжнародною командою.

Усі пацієнти мали складні мінно-вибухові поранення. У всіх схожі драматичні історії, які могли стати трагічними, якби не вчасна допомога.

Леонід вже 25 лютого 2022 року добровольцем пішов до військкомату. Брав участь у боях за Зайцеве, Соледар, Бахмут…

Під час одного з мінометних обстрілів уламками йому посікло обличчя, відірвало більшу частину носа, пошкодило око та обидві руки.

Побратими витягли його з-під вогню. Далі – лікування у Краматорську, Дніпрі, Києві. Стан пораненого стабілізували, витягли уламки, прибрали запалення, але відновити анатомію носа не наважилися.

За складну реконструкцію взялися хірурги у рамках міжнародної місії Face the Future.

– Нам вдалося сформувати Леоніду ніс з частини тканин лоба, – розповідає Наталія Комашко, отоларингологиня Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, координаторка міжнародної місії.

Потім була косметична реконструкція, аби надати носу правильної форми. Чоловіку відновили не тільки естетичну, але і фізіологічну функції носа. Тепер він може дихати.

Пацієнт уже повернувся до своєї родини на Івано-Франківщину.

Американські та канадські пластичні хірурги разом з українськими лікарями восени проводитимуть безоплатні операції військовим та цивільним, які постраждали внаслідок війни.

Реконструктивні операції на обличчі та шиї, які повертають пацієнтам можливість нормально дихати та їсти, здійснюватимуть на базі Івано-Франківської обласної лікарні у рамках міжнародної медичної місії Face the future.

Якщо ви, чи хтось, кого ви знаєте, потребує реконструктивної операції та хоче стати учасником проєкту – заповніть анкету за посиланням https://bit.ly/3rH3kXy

Гуманітарна програма створена у співпраці організацій Razom for Ukraine, Still Strong, Face the Future foundation у партнерстві з БФ Пацієнти України та Українською асоціацією ендоскопічної хірургії голови та шиї, за підтримки компанії Метінвест.

Джерело: БФ Пацієнти України

Фото: Євген Малолєтка