Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні за допомогою титанових пластин провели складну реконструктивну операцію 44-річному Роману Єрмоленку, який у бою втратив ногу та половину обличчя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Першого медоб’єднання Львова.

– У жовтні поблизу Стельмахівки на Луганщині разом із побратимами воїн 92-ї окремої механізованої бригади потрапив під артобстріл. Із 12 українських захисників вижили лише троє. Один із них – Роман, – пишуть медики.

У критичному стані його доправили до Харкова. Спочатку там, а потім у Києві лікарі реанімації протягом двох місяців боролися за життя Романа. Ногу доводиться ампутувати.

Загалом Роман переніс 68 операцій на кінцівках і обличчі та 60 переливань крові.

– Найстрашніше – це коли ти усвідомлюєш свій стан і свою безпорадність. Я не хотів, не уявляв своє життя таким, – зізнався Роман.

Лікарям усе ж вдається стабілізувати стан важкопораненого. Після чого його відправили на подальше лікування до Мукачева.

До центру Незламні Роман надійшов для протезування ноги та реконструкції обличчя, правої половини якого практично не було: на його місці – вм’ятина через відсутність кісткової основи.

Щелепно-лицьові хірурги виконали складну реконструктивну операцію і встановили індивідуальний багатокомпонентний титановий протез верхньої і нижньої щелепи, скронево-нижнього щелепного суглоба і дна орбіти.

За словами щелепно-лицьового хірурга Олега Ковтуняка, шкіра на протезі успішно прижилася і післяопераційний період проходить без ускладнень. Наразі пацієнт відновлюється. Він їсть. Йому вже легше розмовляти.

Також у Центрі Роман отримав свою першу штучну кінцівку. Тож нині воїн, який має 19-річну доньку та 11-річного сина, докладає багато зусиль, щоб відновити свої побутові навички та якнайшвидше повернутися додому.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова