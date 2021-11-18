Европейское агентство лекарственных средств (EMA) инициировало ускоренное рассмотрение заявки индийской компании Novavax на регистрацию вакцины от коронавируса.

Об этом отметили на сайте регулятора. Компания может получить одобрение в течение нескольких недель. Соответствующее решение примут, если данные испытаний покажут эффективность и безопасность препарата.

Такой короткий срок возможен только потому, что агентство уже оценило данные лабораторных исследований (неклинические данные), некоторую информацию о качестве вакцины и способ ее производства, а также данные о ее безопасность, иммуногенность (насколько хорошо она вызывает реакцию против вируса) и эффективность против Covid-19 из клинических исследований у взрослых.

Если EMA одобрит вакцину, Еврокомиссия в ускоренном порядке выдаст разрешение на использование препарата в ЕС.

Ранее производитель сообщал, что вакцина Novavax эффективна от Covid-19 и различных его штаммов на 90%. Препарат содержит часть характерного для коронавируса спайк-белка вируса SARS-CoV-2, который вырабатывается в клетках насекомых. После прививки иммунная система человека вырабатывает антитела к этому белку, благодаря чему организм получает защиту от коронавируса.

Сейчас в Европе для вакцинации населения разрешили использовать четыре препарата: Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

Источник: EMA