Європейське агентство лікарських засобів (EMA) розпочало прискорений розгляд заявки індійської компанії Novavax на реєстрацію вакцини від коронавірусу.

Про це зазначили на сайті регулятора. Компанія може отримати схвалення протягом кількох тижнів. Відповідне рішення ухвалять, якщо дані випробувань покажуть ефективність та безпечність препарату.

Такий короткий термін можливий тільки тому, що агентство вже оцінило дані лабораторних досліджень (неклінічні дані), деяку інформацію про якість вакцини та спосіб її виробництва, а також дані про її безпеку, імуногенність (наскільки добре вона викликає реакцію проти вірусу) та ефективність проти Covid-19 з клінічних досліджень у дорослих.

Якщо EMA схвалить вакцину, Єврокомісія в прискореному порядку видасть дозвіл на використання препарату в ЄС.

Раніше виробник повідомляв, що вакцина Novavax ефективна від Covid-19 та різних його штамів на 90%. Препарат містить частину характерного для коронавірусу спайк-білка вірусу SARS-CoV-2, який виробляється у клітинах комах. Після щеплення імунна система людини виробляє антитіла до цього білка, завдяки чому організм отримує захист від коронавірусу.

Нині у Європі для вакцинації населення дозволили використовувати чотири препарати: Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca та Pfizer/BioNTech.

Джерело: EMA