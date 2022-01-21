Одну из школ во время завтрака посетили первая леди Елена Зеленская и министр здравоохранения Виктор Ляшко. Они попробовали блюда и пообщались с учениками.

— Мало салатов берут, — констатировал Виктор Ляшко. — возьму салат.

Елена Зеленская выбрала рыбу с рисом и салат из свеклы.

Общаясь с детьми, высокие гости поняли, что чаще всего те выбирают макароны и скучают по сосискам.

— Скучаете по сосискам, что нет, да? – спросил Виктор Ляшко. — А сосисок не будет больше! Это вредный продукт.

Сахара в компоте тоже меньше.

– Кислый, – поморщилась девочка.

Сеть изобилует сетованиями родителей уже несколько дней: и хек сухой, и несытно, дети голодные.

Министру здравоохранения показали, как по-разному выглядят макароны с омлетом и капустой в столовых Мариуполя.

— Если они правильно приготовлены, — сказал министр, — то, в принципе без разницы, как они выглядят, они будут полезными.

С тем, что меню полезно, не спорит диетолог Людмила Гончарова. Но, говорит, большинство детей не привыкли к такому.

– Что же ребенок будет есть, если привык к сахару? – спрашивает она. — Тортики, но не фрукты и овощи, потому что рецепторы языка нарушены. Родителям нужно начать применять рациональное сбалансированное питание.

Но и готовить полезное тоже нужно учиться, подытожил соавтор пищевых новаций Евгений Клопотенко.

И уже в следующем году будет проводиться обучение поваров.

Завтраком в школе гости остались довольны. Но рекомендации специалистов по меню – говорят в Минздраве, готовы принимать.

Жуналист Виктория Покотилова