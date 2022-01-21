Котлети, м’ясо під соусом Бешамель, відварена риба з морквою. Про такий вибір страв у минулі часи школярі могли тільки мріяти.

Зараз меню не лише урізноманітнили, а ще й зменшили в ньому кількість цукру та солі, додали більше овочів та фруктів. Так діти харчуються з січня.

Одну з шкіл під час сніданку відвідали перша леді Олена Зеленська та міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Вони скуштували страви та поспілкувалися з учнями.

– Мало салатів беруть, – контатував Вктор Ляшко. – Візьму салат.

Олена Зеленська обрала рибу з рисом та салат з бурячка.

Спілкуючись з дітьми високі гості зрозуміли, що найчастіше ті обирають макарони та шкодують за сосисками.

– Шкодуєте за сосисками, що нема, так? – запитав Віктор Ляшко. – А сосисок не буде більше! Це шкідливий продукт.

Цукру в компоті теж менше.

– Кислий, – скривилася дівчинка.

Мережа рясніє наріканнями батьків уже кілька днів: і хек сухий, і неситно, діти голодні.

Міністрові охорони здоров’я показали, як по-різному виглядають макарони з омлетом і капустою у Маріупольських їдальнях.

– Якщо воно правильно приготоване, – сказав міністр, – то, в принципі без різниці, який буде вигляд, воно буде корисне.

Із тим, що меню корисне – не сперечається дієтологиня Людмила Гончарова. Але, каже, більшість дітей не звикла до такого.

– Що ж дитина буде їсти, якщо звикла до цукру?, – питає вона. – Тортики, але не фрукти і овочі, тому що рецептори язика порушені. Батькам потрібно почати застосовувати раціональне збалансоване харчування.

Але і готувати корисне теж треба вчитися, підсумував співавтор харчових новацій Євген Клопотенко.

І вже наступного року будуть проводитися навчання кухарів.

Сніданком у школі гості лишилися задоволені. Але рекомендації фахівців щодо меню – кажуть у МОЗ, готові приймати.