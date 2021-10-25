Во время поездок автомобильным транспортом между регионами, за исключением легковых автомобилей, ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательного теста на Covid-19 возлагается на пассажиров.

Соответствующие изменения в постановление №1236 внесли во время заседания Кабинета министров 20 октября.

Во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров. Правила касаются регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Изменения не распространяются на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). Разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Перевозчик обязан уведомить пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

Во время перевозок в железнодорожном и автотранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

Норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.

Отсутствие документа о прививке или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 44-3 Кодекса Украины Об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

В Украине с 21 октября начали действовать новые правила перевозок между областями. Пассажиры должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест на Covid-19.