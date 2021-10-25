Під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами, за винятком легкових автівок, відповідальність за наявність документа про щеплення або негативного тесту на Covid-19, покладається на пасажирів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Відповідні зміни до Постанови №1236 внесли під час засідання Кабінету Міністрів 20 жовтня.

Під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами відповідальність за наявність таких документів покладається на пасажирів. Правила стосуються регулярних та нерегулярних перевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях.

Зміни не поширюються на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів там не більше п’яти (без врахування дітей до 14 років). Дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї.

Перевізник зобов’язаний поінформувати пасажирів про те, що у них має бути один із необхідних документів.

Під час перевезень у залізничному та автотранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.

Норма щодо наявності документа про щеплення або негативного результату тестування не поширюються на неповнолітніх.

Відсутність документа про щеплення або негативного тесту в пасажира призводить до відповідальності за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 тис. до 34 тис. грн.

В Україні з 21 жовтня почали діяти нові правила перевезень між областями. Пасажири повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний тест на Covid-19.