Львовские хирурги прооперировали младенца с редким врожденным пороком пищевода. Патологию заметили еще во время беременности матери. Спасли мальчика специалисты Детской больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова.

Один из 3,5 тыс. случаев

Матвей Сотник родился месяц назад в одном из львовских роддомов. Через несколько дней после его появления врачи заметили у малыша опасные симптомы: мальчик не мог глотать и есть.

Зонд, который медики пытались установить ребенку для кормления, не проходил в желудок. Таким образом возникло подозрение на аномалию развития новорожденного — атрезию пищевода. Такое случается очень редко: один случай на 3,5 тыс. малышей.

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Серьезный вызов

Хирурги Детской больницы Святого Николая подтвердили диагноз и прооперировали маленького пациента.

Хирургическое вмешательство выполнили торакоскопически и только через три прокола. Сложность операции заключалась в том, что часть пищевода соединялась с дыхательными путями, поэтому при дыхании воздух частично поступал в желудок.

Однако медики справились с серьезным вызовом. Сейчас Матвей продолжает лечение и чувствует себя значительно лучше.

Маленькие пациенты, такие как Матвей, имеют надежду на здоровое будущее благодаря чрезвычайной работе и навыкам опытных специалистов.

Источник и фото: Первое медицинское объединение Львова