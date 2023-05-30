62-летнюю пациентку из Одессы, которая имела очень сложный диагноз и была практически обречена, спасли в Институте сердца.

Медики говорят, что это была операция, которой действительно можно гордиться.

Одесситка Ольга имела опухоль правой почки, осложненную опухолевым тромбом нижней полой вены и правого предсердия.

Тяжелое физическое и психологическое состояние женщины, казалось бы, не оставляло никакой надежды на спасение.

Это и неудивительно, ведь в условиях обычных больниц такие пациенты обречены. Подобные хирургические вмешательства должны делать квалифицированные мультидисциплинарные команды специалистов. А где же их взять?

В Институте сердца уникальные команды есть. И их квалификация, и современные технологические ресурсы позволяют таким, казалось бы, безнадежным пациентам, почувствовать надежду.

Ольгу оперировало сразу четыре команды: абдоминальные хирурги, онкохирурги, кардиохирурги и команда перфузиологов (врачи, отвечающие за искусственное кровообращение).

Пациентка теперь уверена — все будет хорошо. И никак иначе.

Источник: Інститут серця МОЗ України