По свидетельству представителей гуманитарных организаций, на североамериканском острове Гаити возвращение холеры стала настоящей катастрофой.

Сообщается, что значительная часть населения острова оказалась в изоляции и не имеет доступа к медицинскому обслуживанию либо из-за серьезной нехватки топлива, либо из-за жестоких вооруженных банд, которые контролируют обширные территории.

— Без медицинской помощи больные холерой, страдающие острой диареей, могут умереть от обезвоживания всего за несколько часов. Это катастрофа. Мы ошеломлены, — заявил сотрудник Gheskio Джин Уильям Пейп.

По его словам, было несколько смертей из-за невозможности транспортировать больных людей: вооруженная банда уже несколько недель блокирует ключевой топливный терминал в Варре, к северу от столицы, усугубляя паралич страны.

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Отмечается, что министерство здравоохранения острова неделю назад зарегистрировало 33 случая смерти от холеры и 960 случаев с подозрением на нее.

По словам экспертов, ситуация тем более удручает, что даже серьезные случаи холеры легко поддаются лечению с помощью нескольких дней отдыха и регидратации, также существует и вакцина против холеры.

Однако эта вакцина эффективна всего около пяти лет, а последняя крупная целевая кампания вакцинации на Гаити проводилась в 2017 году.

Сообщается, что примерно половина всех случаев заболевания здесь связана с детьми младше 14 лет, которые особенно уязвимы: их иммунная система ослаблена плохим питанием из-за бедности.

По оценкам ООН, 4,7 млн гаитян, почти половина населения страны, страдают от острой нехватки продовольствия.