За свідченням представників гуманітарних організацій, на північноамериканському острові Гаїті повернення холери стала справжньою катастрофою.

Повідомляється, що значна частина населення острова опинилася в ізоляції і не має доступу до медичного обслуговування або через серйозну нестачу палива, або через жорстокі озброєні банди, які контролюють великі території.

– Без медичної допомоги хворі на холеру, які страждають на гостру діарею, можуть померти від зневоднення лише за кілька годин. Це катастрофа. Ми приголомшені, – заявив співробітник Gheskio Джин Вільям Пейп.

Зараз дивляться

За його словами, було кілька смертей через неможливість транспортувати хворих людей: озброєна банда вже кілька тижнів блокує ключовий паливний термінал у Варрі, на північ від столиці, посилюючи параліч країни.

Відзначається, що міністерство охорони здоров’я острова тиждень тому зареєструвало 33 випадки смерті від холери і 960 випадків з підозрою на неї.

За словами експертів, ситуація тим більше пригнічує, що навіть серйозні випадки холери легко піддаються лікуванню за допомогою декількох днів відпочинку і регідратації, також існує і вакцина проти холери.

Однак ця вакцина ефективна лише близько п’яти років, а остання велика цільова кампанія вакцинації на Гаїті проводилася в 2017 році.

Повідомляється, що приблизно половина всіх випадків захворювання тут пов’язана з дітьми молодше 14 років, які особливо вразливі: їхня імунна система ослаблена поганим харчуванням через бідність.

За оцінками ООН, 4,7 млн гаїтян, майже половина населення країни, страждають від гострої нестачі продовольства.