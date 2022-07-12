Львовский областной Центр контроля и профилактики заболеваний (ЦОС) сообщил о вспышке острой кишечной инфекции различной этиологии, заболело 30 человек, в том числе трое детей.

Как сообщает ЦОС, после посещения и заказа пищи в одной из сетей ресторанов Львова 8 июля в областную инфекционную клиническую больницу были госпитализированы 23 человека с диагнозом острая кишечная инфекция, два человека с бактериальным пищевым отравлением.

Кроме того, по состоянию на 11 июля за медицинской помощью обратились еще четыре человека. Таким образом, количество заболевших достигло 30 человек, из них трое детей.

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— По результатам лабораторных исследований у пяти человек, обратившихся за медицинской помощью 8 июля, обнаружены Salmonella enteritidis. Эпидисследования вспышки и лабораторные исследования отобранных образцов продолжаются, — сообщает ЦОС.

Больным предоставляется полный комплекс клинико-лабораторных исследований и необходимый объем медицинской помощи.