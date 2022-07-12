Після відвідування та замовлення їжі в одній із мереж ресторанів Львова 8 липня до обласної інфекційної клінічної лікарні було госпіталізовано 23 особи з діагнозом гостра кишкова інфекція, дві людини – з бактеріальним харчовим отруєнням.

Крім того, станом на 11 липня за медичною допомогою звернулися ще четверо людей.

В результаті Львівський обласний центр контролю та профілактики захворювань повідомив про спалах гострої кишкової інфекції різної етіології. Загалом захворіло 30 осіб, зокрема 3 дітей.

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– За результатами лабораторних досліджень у п’яти осіб, які звернулися за медичною допомогою 8 липня, виявлено Salmonella enteritidis. Епіддослідження спалаху та лабораторні дослідження відібраних зразків тривають, – повідомляє обласний центр контролю та профілактики захворювань.

Хворим надається повний комплекс клініко-лабораторних обстежень та необхідний обсяг медичної допомоги.