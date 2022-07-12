Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Отруєння у Львові: після обіду в ресторані 30 людей потрапили до лікарні

12 Липня 2022, 19:16
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
отравление
Джерело: Depositphotos

Після відвідування та замовлення їжі в одній із мереж ресторанів Львова 8 липня до обласної інфекційної клінічної лікарні було госпіталізовано 23 особи з діагнозом гостра кишкова інфекція, дві людини – з бактеріальним харчовим отруєнням.

Крім того, станом на 11 липня за медичною допомогою звернулися ще четверо людей.

В результаті Львівський обласний центр контролю та профілактики захворювань повідомив про спалах гострої кишкової інфекції різної етіології. Загалом захворіло 30 осіб, зокрема 3 дітей.

Зараз дивляться

– За результатами лабораторних досліджень у п’яти осіб, які звернулися за медичною допомогою 8 липня, виявлено Salmonella enteritidis. Епіддослідження спалаху та лабораторні дослідження відібраних зразків тривають, – повідомляє обласний центр контролю та профілактики захворювань.

Читайте також:
Отруєння у Львові: після обіду в ресторані 30 людей потрапили до лікарніХарчове отруєння: симптоми, лікування та профілактика

Хворим надається повний комплекс клініко-лабораторних обстежень та необхідний обсяг медичної допомоги.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Львів
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь