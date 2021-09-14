Во Львове трех человек госпитализировали в реанимацию с симптомами отравления. Вероятно, они отравились грибами.

Об этом сообщила исполняющая обязанности заведующего реанимационным отделением больницы Жанна Ушневич в комментарии одному из изданий.

Во Львовскую областную клиническую больницу попали 48-летний мужчина и женщины 51 и 57 лет. По словам медика, 11 сентября трое друзей (две женщины и мужчина) выехали из Львова на отдых на природу. В лесу насобирали сыроежек и решили пожарить их вместе с мясом на мангале.

После прогулки у всех был замечательный аппетит, но уже ночью им стало плохо. Утром 12 сентября их госпитализировали и перевели в реанимацию.

Состояние двух больных тяжелое, третьей – удовлетворительное. Ушневич рассказала, что одна женщина чувствует себя нормально, потому что не ела грибов, а только мясо, которое готовилось с ними. А вот другие пациенты, вероятно, отравились бледной поганкой, потому что перепутали ее с сыроежкой.

Недавно на Львовщине от отравления бледной поганкой умерла 71-летняя женщина. Она вместе со знакомыми насобирала грибов-зонтиков, но не очень разбиралась в грибах. Поэтому вероятно спутала хороший гриб с отравленным.

Бледная поганка — это один из самых опасных грибов, распространенных в Украине. Иногда его путают с шампиньонами или сыроежками. В поганке, как и в других грибах, очень много аминокислот, жиров и других полезных веществ. Но гриб содержит сильный яд — аманитотоксин. Он не разрушается во время термической обработки и не растворяется в воде.

В Минздраве рекомендуют отказаться от потребления лесных грибов, которые могут быть поражены токсинами или паразитами, и заменить их на выращенные промышленным способом. Особенно это касается детей, пожилых людей и беременных.

Симптомы отравления грибами: резкая боль в животе, диарея, нарушение сознания и зрения, обильное слюноотделение и галлюцинации, судороги. Они могут проявиться как через 20 минут, так и в течение нескольких часов после потребления.