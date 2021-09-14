У Львові трьох людей госпіталізували до реанімації із симптомами отруєння. Ймовірно, вони отруїлися грибами.

Про це повідомила виконувач обов’язків завідувача реанімаційного відділення лікарні Жанна Ушневич у коментарі одному з видань.

До Львівської обласної клінічної лікарні потрапили 48-річний чоловік та жінки 51 та 57 років. За словами медика, 11 вересня троє друзів (дві жінки та чоловік) виїхали зі Львова на відпочинок на природу. У лісі назбирали сироїжок і вирішили посмажити їх разом з м’ясом на мангалі.

Після прогулянки у всіх був чудовий апетит, але вже вночі їм стало погано. Зранку 12 вересня їх госпіталізували та перевели в реанімацію.

Стан двох хворих важкий, третьої – задовільний. Ушневич розповіла, що одна жінка почувається нормально, бо не їла грибів, а лише м‘ясо, яке готувалося з ними. А от інші пацієнти, ймовірно, отруїлися блідою поганкою, бо переплутали її з сироїжкою.

Нещодавно на Львівщині від отруєння блідою поганкою померла 71-річна жінка. Вона разом зі знайомими назбирала грибів-парасольок, але не дуже розумілася у грибах. Тому ймовірно сплутала хороший гриб з отруєним.

Бліда поганка – це один із найнебезпечніших грибів, поширених в Україні. Іноді його плутають з печерицями або сироїжками. У поганці, як і в інших грибах, дуже багато амінокислот, жирів та інших корисних речовин. Але гриб містить сильну отруту – аманітотоксин. Він не руйнується під час термічної обробки та не розчиняється у воді.

У МОЗ рекомендують відмовитися від споживання лісових грибів, які можуть бути уражені токсинами чи паразитами, і замінити їх на вирощені промисловим способом. Особливо це стосується дітей, літніх людей та вагітних.

Симптоми отруєння грибами: різкий біль у животі, діарея, порушення свідомості й зору, рясне слиновиділення та галюцинації, судоми. Вони можуть проявитися як через 20 хвилин, так і протягом кількох годин після споживання.