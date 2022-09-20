Органы здравоохранения Уганды сообщили сегодня, 20 сентября, что мужчина, который умер днем ранее, дал положительный результат на вирус, вызывающий лихорадку Эбола. Пока неивестно, где он мог заразиться.

— Сейчас мы собираем больше информации о возможном источнике инфекции, — — говорится в заявлении Минздрава Уганды.

Сообщается, что жертва Эболы первоначально лечилась от других заболеваний, включая малярию и пневмонию.

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Смертельная геморрагическая лихорадка Эбола передается при контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека или зараженными материалами. Симптомы включают лихорадку, рвоту, диарею, мышечную боль, иногда внутреннее и внешнее кровотечение.

Сообщается, что в Уганде было несколько вспышек лихорадки Эбола. В 2000 году одна из них унесла жизни сотен человек.

Известно, что в прошлом месяце власти Конго заявили, что новый случай заражения вирусом Эбола был связан с предыдущей вспышкой.