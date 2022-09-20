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Пацієнт помер: в Уганді підтверджено випадок лихоманки Ебола

20 Вересня 2022, 13:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Ебола
Джерело: AP

Органи охорони здоров’я Уганди повідомили сьогодні, 20 вересня, що чоловік, який помер днем раніше, дав позитивний результат на вірус, що викликає лихоманку Ебола. Поки невідомо, де він міг заразитися.

– Зараз ми збираємо більше інформації про можливе джерело інфекції, – йдеться в заяві МОЗ Уганди.

Як повідомляється, жертва Еболи спочатку лікувалася від інших захворювань, включаючи малярію та пневмонію.

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Смертельна геморагічна лихоманка Ебола передається при контакті з біологічними рідинами інфікованої людини або зараженими матеріалами. Симптоми включають лихоманку, блювання, діарею, біль у м’язах, іноді внутрішні та зовнішні кровотечі.

Повідомляється, що в Уганді було кілька спалахів лихоманки Ебола. У 2000 році одна з них забрала життя сотень людей.

Відомо, що минулого місяця влада Конго заявила, що новий випадок зараження вірусом Ебола був пов’язаний з попереднім спалахом.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Лихоманка Ебола Уганда
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