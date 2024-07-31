Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Новости здоровья

Превышен уровень тяжелых металлов: ученые обнаружили, что шоколад может быть токсичным

31 июля 2024, 12:23
Ольга Боднарчук редактор
шоколад
Источник: Pexels

Ученые из США обнаружили, что многие какао-продукты содержат слишком много токсичных тяжелых металлов.

Как проходило исследование

В течение восьми лет исследователи анализировали 72 продукта на основе какао.

Они обнаружили, что 43% продуктов содержат такое количество свинца, которое превышает рекомендованную норму, а в 35% нарушены допустимые лимиты кадмия.

Сейчас смотрят

Ученые также отметили, что в органических продуктах были выше уровни свинца и кадмия, чем в неорганических.

Они предполагают, что загрязнение может возникать из почвы или во время производства.

Стоит ли отказываться от шоколада

Ученые говорят, что для взрослых нет никакого негативного риска для здоровья от употребления небольшого количества тёмного шоколада.

Однако употребление нескольких порций какао-продуктов или их сочетание с другими источниками тяжелых металлов может привести к токсическому воздействию на организм.

Много свинца также содержится в моллюсках и травяных добавках, выращенных в загрязненной почве или импортированных из стран с меньшим регулированием.

Кадмий содержится в морских водорослях.

Читайте также:
морозивоШоколад, чипсы и картофель фри: как наш мозг реагирует на нездоровую пищу

Источник: EurekAlert

Теги
Дослідження вчених Здоровое питание Шоколад
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь