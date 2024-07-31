Ученые из США обнаружили, что многие какао-продукты содержат слишком много токсичных тяжелых металлов.

Как проходило исследование

В течение восьми лет исследователи анализировали 72 продукта на основе какао.

Они обнаружили, что 43% продуктов содержат такое количество свинца, которое превышает рекомендованную норму, а в 35% нарушены допустимые лимиты кадмия.

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Ученые также отметили, что в органических продуктах были выше уровни свинца и кадмия, чем в неорганических.

Они предполагают, что загрязнение может возникать из почвы или во время производства.

Стоит ли отказываться от шоколада

Ученые говорят, что для взрослых нет никакого негативного риска для здоровья от употребления небольшого количества тёмного шоколада.

Однако употребление нескольких порций какао-продуктов или их сочетание с другими источниками тяжелых металлов может привести к токсическому воздействию на организм.

Много свинца также содержится в моллюсках и травяных добавках, выращенных в загрязненной почве или импортированных из стран с меньшим регулированием.

Кадмий содержится в морских водорослях.

Источник: EurekAlert