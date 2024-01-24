Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Новости здоровья

Первая смерть от гриппа за эпидсезон: в Черкассах умер 19-тилетний парень

24 января 2024, 14:35
Ольга Боднарчук редактор
хворий
Источник: Unsplash

В Черкассах от осложнений гриппа умер 19-тилетний парень. Это первая смерть за время эпидсезона от гриппа в области. Об этом сообщает глава Черкасского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Владимир Папач.

Заболеваемость в Черкасской области

Владимир Папач отметил, что у юноши был лабораторно подтвержден грипп.

Он добавил — на прошлой неделе в области было зафиксировано всего два летальных случая от респираторных инфекций. Один из них от коронавирусной болезни.

Сейчас смотрят

Общее количество заражений гриппом и ОРВИ в регионе за последнюю неделю составило 4 957 случаев, из них 95 — Covid-19.

Заболеваемость выросла на 14% по сравнению с предыдущей неделей.

Большая половина заболевших — дети до 18 лет.

Covid-19 в Черкасской области

В Черкасской области уже зафиксировано два случая нового субварианта штамма коронавируса Омикрон — Дженни.

Владимир Папач отметил — это свидетельствует о постоянных мутациях вируса и его попытках избежать иммунного ответа.

Главный санитарный врач призывает жителей области вакцинироваться от гриппа и коронавируса, а также соблюдать правила личной гигиены.

Читайте также:
вірусиВ Украине циркулирует 15 подтипов Омикрона, кроме гриппа и ОРВИ, но эпидемический порог не превышен — Кузин

Источник: Черкасская ОГА

Теги
Грип Смерть Черкасы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь