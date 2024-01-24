В Черкасах від ускладнень грипу помер 19-річний хлопець. Це перша смерть за час епідсезону від грипу в області. Про це повідомляє очільник Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Володимир Папач.

Захворюваність на Черкащині

Володимир Папач зазначив, що в юнака був лабораторно підтверджений грип.

Він додав – минулого тижня в області було зафіксовано всього два летальні випадки від респіраторних інфекцій. Один із них – від коронавірусної хвороби.

Зараз дивляться

Загальна кількість інфікувань грипом та ГРВІ в регіоні за останній тиждень становить 4 957 випадків, із них 95 – Covid-19.

Захворюваність зросла на 14% у порівнянні з попереднім тижнем.

Більшість хворих – діти до 18 років.

Covid-19 у Черкаській області

В Черкаській області вже зафіксовано два випадки нового субваріанту штаму коронавірусу Омікрон – Дженні.

Володимир Папач зауважив – це свідчить про постійні мутації вірусу та його спроби уникнути імунної відповіді.

Головний санітарний лікар закликає мешканців області вакцинуватися від грипу та коронавірусу, а також дотримуватися правил особистої гігієни.

Джерело: Черкаська ОДА