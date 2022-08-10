В Перинатальном центре Киева торжественно встретили семью военнослужащих, в которой родилась тройня – все мальчики.

Поздравили новоиспеченных родителей с пополнением командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, собратья и сестры, родственники и друзья.

– С начала полномасштабной агрессии РФ против нашей страны, в столице появилось на свет более 6 тыс. малышей, среди которых около ста двоен и одна тройня! Очень отрадно и знаково, что именно эта тройня рождена в семье наших военных, – заметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командующий отметил, что украинские военные отмечаются не только в военных делах, они помогают пострадавшим от последствий войны, участвуют в восстановлении критической инфраструктуры и при всем том – находят время на любовь, женятся, рожают детей, продолжают казацкий род.

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– Поздравляем молодых родителей, ровесников Независимости Украины, с радостным моментом их жизни. Желаем малышам – Марку, Святославу и Захару крепкого здоровья, хорошей судьбы и мирного неба. Уверены, что рождающиеся в такое время детки вырастут самыми счастливыми, ведь именно ради них мы сейчас становимся сильнее, объединяемся и боремся за наше будущее в независимой Украине, – подчеркнул генерал-лейтенант.

Молодые родители Татьяна и Юрий Копец поделились своими эмоциями.

– Когда узнали, что будет тройня, у нас был шок, позже на глазах появились слезы радости. Чувство – не передать словами. Благодарим Бога за такой подарок! Мы будем делать все для того, чтобы наши мальчики жили в мире, благополучии и безопасности, — отметили родители.

Следует отметить, что офицеры планируют вырастить детей настоящими патриотами своей страны и воспитать в них глубокую любовь к Родине.

Источник: Командование объединенных сил ВС Украины

Фото: Командование объединенных сил ВС Украины