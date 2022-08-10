У Перинатальному центрі Києва урочисто зустріли сім’ю військовослужбовців, у якій народилася трійня – всі хлопчики.

Привітали новоспечених батьків з поповненням командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, побратими й посестри, родичі та друзі.

– З початку повномасштабної агресії РФ проти нашої країни, у столиці з’явилося на світ понад 6 тис. малюків, серед яких близько 100 двійнят і одна трійня! Дуже втішно та знаково, що саме ця трійня народжена у родині наших військових, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач зазначив, що українські військові відзначаються не тільки у військовій справі, вони допомагають постраждалим від наслідків війни, беруть участь у відновленні критичної інфраструктури та попри все – знаходять час на кохання, одружуються, народжують дітей, продовжують козацький рід.

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– Вітаємо молодих батьків, які є ровесниками Незалежності України, з радісним моментом їхнього життя. Бажаємо малюкам – Марку, Святославу й Захару міцного здоров‘я, гарної долі та мирного неба. Впевнені, що дітки, які народжуються у такий час, виростуть найщасливішими, адже саме заради них ми зараз стаємо сильнішими, єднаємося і боремося за наше майбутнє у незалежній Україні, – наголосив генерал-лейтенант.

Молоді батьки Тетяна і Юрій Копець поділилися своїми емоціями.

– Коли дізналися, що буде трійня, у нас був шок, пізніше на очах з’явилися сльози радості. Відчуття – не передати словами. Дякуємо Богові за такий подарунок! Ми будемо робити все для того, аби наші хлопчики жили в злагоді, добробуті та безпеці, – зауважили батьки.

Варто зазначити, що офіцери планують виростити дітей справжніми патріотами своєї країни й виховати у них глибоку любов до Батьківщини.

Джерело: Командування об’єднаних сил ЗС України