В Украине собираются ввести дополнительную дозу вакцины от коронавируса. Соответствующий приказ 13 декабря подпишет министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этом он рассказал во время брифинга 13 декабря.

— Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от Covid-19. Хочу сразу подчеркнуть, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной, — отметил Ляшко.

По его словам, дополнительная доза — это доза, которую вводят с целью достижения лучшей защиты у людей, которые по состоянию своего здоровья, имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции.

Министр подчеркнул, что 40% взрослых украинцев (12 млн 457 тыс.) уже получили полный курс прививок. Достигнув этой отметки Украина выполнила целевой ориентир, установленный Всемирной организацией здравоохранения: 40% вакцинированных в 2021 году.

Всего с начала года в страну уже поступило 36 млн 781 тыс. доз вакцины от Covid-19. Благодаря наличию препаратов удалось сделать 26 млн 589 тыс. прививок.

За прошлые сутки, 12 декабря, в Украине сделал прививку 53 291 человек. Первую дозу получил 16 551 человек, полностью иммунизированы – 36 740 человек. Подробнее о вакцинации читайте на Фактах ICTV.