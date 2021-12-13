В Україні мають намір запровадити додаткову дозу вакцини від коронавірусу. Відповідний наказ 13 грудня підпише міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Про це він розповів під час брифінгу 13 грудня.

– Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від Covid-19. Хочу відразу наголосити, що йдеться саме про додаткову дозу, а не бустерну, – зазначив Ляшко.

За його словами, додаткова доза – це доза, яку вводять з метою досягнення кращого захисту в людей, які за станом свого здоров’я, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцини в загальній популяції.

Міністр наголосив, що 40% дорослих українців (12 млн 457 тис.) вже отримали повний курс щеплення. Досягнувши цієї позначки Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я: 40% вакцинованих у 2021 році.

Загалом з початку року в країну вже надійшло 36 млн 781 тис. доз вакцини від Covid-19. Завдяки наявності препаратів вдалося зробити 26 млн 589 тис. щеплень.

За минулу добу, 12 грудня, в Україні зробила щеплення 53 291 людина. Першу дозу отримала 16 551 людина, повністю імунізовані – 36 740 людей. Детальніше про вакцинацію – читайте на Фактах ICTV.