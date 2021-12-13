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За минулу добу в Україні зафіксовано 4 073 нових випадки Covid-19

13 Грудня 2021, 08:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 4 073 осіб. З них 377 дітей і 37 медпрацівників.

Одужали за добу – 9 966 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 188 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 456 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (570), Одеській (394), Волинській (310), Миколаївській (236), Черкаській (225) та Житомирській (189) областях.

  • м. Київ – 570;
  • Вінницька область – 120;
  • Волинська область – 310;
  • Дніпропетровська область – 283;
  • Донецька область – 107;
  • Житомирська область – 189;
  • Закарпатська область – 111;
  • Запорізька область – 130;
  • Івано-Франківська область – 146;
  • Київська область – 160;
  • Кіровоградська область – 125;
  • Луганська область – 4;
  • Львівська область – 186;
  • Миколаївська область – 236;
  • Одеська область – 394;
  • Полтавська область – 201;
  • Рівненська область – 57;
  • Сумська область – 76;
  • Тернопільська область – 107;
  • Харківська область – 140;
  • Херсонська область – 21;
  • Хмельницька область – 86;
  • Черкаська область – 225;
  • Чернівецька область – 61;
  • Чернігівська область – 28.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 563 165 осіб;
  • одужало – 3 205 879 осіб;
  • летальних випадків – 91 215;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 306 176.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 131 445 людей, з них отримали першу дозу – 14 131 443 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина. Загалом проведено 26 589 094 щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , тестування
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