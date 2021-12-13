За минулу добу Covid-19 підтверджений у 4 073 осіб. З них 377 дітей і 37 медпрацівників.
Одужали за добу – 9 966 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 188 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 456 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (570), Одеській (394), Волинській (310), Миколаївській (236), Черкаській (225) та Житомирській (189) областях.
- м. Київ – 570;
- Вінницька область – 120;
- Волинська область – 310;
- Дніпропетровська область – 283;
- Донецька область – 107;
- Житомирська область – 189;
- Закарпатська область – 111;
- Запорізька область – 130;
- Івано-Франківська область – 146;
- Київська область – 160;
- Кіровоградська область – 125;
- Луганська область – 4;
- Львівська область – 186;
- Миколаївська область – 236;
- Одеська область – 394;
- Полтавська область – 201;
- Рівненська область – 57;
- Сумська область – 76;
- Тернопільська область – 107;
- Харківська область – 140;
- Херсонська область – 21;
- Хмельницька область – 86;
- Черкаська область – 225;
- Чернівецька область – 61;
- Чернігівська область – 28.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 563 165 осіб;
- одужало – 3 205 879 осіб;
- летальних випадків – 91 215;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 306 176.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 131 445 людей, з них отримали першу дозу – 14 131 443 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина. Загалом проведено 26 589 094 щеплення.