За минулу добу Covid-19 підтверджений у 4 073 осіб. З них 377 дітей і 37 медпрацівників.

Одужали за добу – 9 966 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 188 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 456 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (570), Одеській (394), Волинській (310), Миколаївській (236), Черкаській (225) та Житомирській (189) областях.

м. Київ – 570;

Вінницька область – 120;

Волинська область – 310;

Дніпропетровська область – 283;

Донецька область – 107;

Житомирська область – 189;

Закарпатська область – 111;

Запорізька область – 130;

Івано-Франківська область – 146;

Київська область – 160;

Кіровоградська область – 125;

Луганська область – 4;

Львівська область – 186;

Миколаївська область – 236;

Одеська область – 394;

Полтавська область – 201;

Рівненська область – 57;

Сумська область – 76;

Тернопільська область – 107;

Харківська область – 140;

Херсонська область – 21;

Хмельницька область – 86;

Черкаська область – 225;

Чернівецька область – 61;

Чернігівська область – 28.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 563 165 осіб;

одужало – 3 205 879 осіб;

летальних випадків – 91 215;

проведено ПЛР-тестувань – 16 306 176.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 131 445 людей, з них отримали першу дозу – 14 131 443 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина. Загалом проведено 26 589 094 щеплення.