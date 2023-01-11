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После двухлетнего перерыва. В Украину возвращается грипп, уже фиксируется опасный штамм

11 января 2023, 14:30
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
грипп
Источник: Depositphotos

В Украине продолжает расти количество заболевших гриппом. В основном фиксируют грипп А типа H1N1, но фиксируются уже больные гриппом В. Об этом в эфире одной из программ сообщил иммунолог Федор Лапий.

Кроме того, существует угроза твиндемии – одновременного всплеска заболеваемости гриппом и Covid-19.

По словам Лапия, у украинцев было два года перерыва из-за коронавирусного карантина. Теперь это может негативно сказаться на эпидемиологической ситуации, ведь у многих людей нет иммунитета.

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В зоне риска беременные женщины, дети до пяти лет и люди с хроническими заболеваниями.

Рост заболеваемости отмечается еще со второй половины октября 2022 года.

Сейчас в Украине в основном фиксируют серотип H1N1. Это именно тот подвид, который еще называют свиным или пандемическим.

Если заболеваемость коронавирусом и гриппом будет возрастать, это приведет к значительной нагрузке на медицинскую систему.

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Источник
Обозреватель
Теги
вірус грипу Грип Грип в Україні
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