В Украине продолжает расти количество заболевших гриппом. В основном фиксируют грипп А типа H1N1, но фиксируются уже больные гриппом В. Об этом в эфире одной из программ сообщил иммунолог Федор Лапий.

Кроме того, существует угроза твиндемии – одновременного всплеска заболеваемости гриппом и Covid-19.

По словам Лапия, у украинцев было два года перерыва из-за коронавирусного карантина. Теперь это может негативно сказаться на эпидемиологической ситуации, ведь у многих людей нет иммунитета.

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В зоне риска беременные женщины, дети до пяти лет и люди с хроническими заболеваниями.

Рост заболеваемости отмечается еще со второй половины октября 2022 года.

Сейчас в Украине в основном фиксируют серотип H1N1. Это именно тот подвид, который еще называют свиным или пандемическим.

Если заболеваемость коронавирусом и гриппом будет возрастать, это приведет к значительной нагрузке на медицинскую систему.