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Після дворічної перерви. В Україну повертається грип, вже фіксується небезпечний штам

11 Січня 2023, 14:30
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
грипп
Джерело: Depositphotos

В Україні продовжує зростати кількість хворих на грип. Здебільшого фіксують грип А типу H1N1, але вже є хворі грипом В. Про це в ефірі однієї з програм повідомив імунолог Федір Лапій.

Крім того, існує загроза твіндемії – одночасного сплеску захворюваності на грип та Covid-19.

За словами Лапія, українці мали два роки перерви через коронавірусний карантин. Тепер це може негативно позначитися на епідеміологічній ситуації, адже у багатьох людей нема імунітету.

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У зоні ризику вагітні жінки, діти до п’яти років та люди з хронічними захворюваннями.

Зростання захворюваності відмічається ще з другої половини жовтня 2022 року.

Зараз в Україні здебільшого фіксують серотип H1N1. Це саме той підвид, який ще називають свинячим або пандемічним.

Якщо захворюваність на коронавірус і грип буде зростати, це призведе до значного навантаження на медичну систему.

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Джерело
Обозреватель
Теги
вірус грипу Грип Грип в Україні
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